Lesão no pé tira Seles de torneio A norte-americana Monica Seles anunciou neste domingo que não disputará o Torneio de Charleston, na Carolina do Sul. Seles sentiu dores no pé esquerdo, em virtude de uma contusão por estresse. No mês de março, Seles também optou por não jogar o Torneio de Miami devido à mesma contusão. O problema no pé esquerdo de Selles aconteceu durante um treinamento no mês de fevereiro.