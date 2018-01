Lesão no pulso tira Venus de Roma Faltando apenas 15 minutos para o confronto contra a tenista russa Anna Kournikova, a norte-americana Venus Williams surpreendeu a todos, nesta terça-feira, ao informar a organização do Torneio de Roma que não entraria em quadra por causa de uma lesão no pulso da mão direita. A tenista número 1 do mundo será substituída pela compatriota Lilia Osterloh, desclassificada no qualifying do torneio italiano.