Lesão tira Agassi do Torneio de Scottsdale O tenista norte-americano Andre Agassi não vai participar do Torneio de Scottsdale, que tem início nesta segunda-feira, em razão de uma lesão no quadril. Quatro vezes ganhador da competição (1993/1994/1998 e 2002), o jogador de 33 anos se machucou há duas semanas, quando disputava o Torneio de San Jose.