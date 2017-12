Lesão tira Kournikova de torneio A chave feminina do Torneio de Moscou perdeu nesta quinta-feira duas de suas principais atrações. Depois da eliminação de Venus Williams - que perdeu para a búlgara Magdalena Maleeva - os organizadores foram informados da desistência da russa Anna Kournikova. A tenista reclamou de uma lesão no tornozelo e corre o risco de não mais jogar nesta temporada. Exames mostraram que a russa sofreu uma ruptura parcial do ligamento anterior e os médicos evitaram estabelecer prazo para recuperação. Com a desistência de Kournikova, a russa Nadia Petrova passa para as quartas-de-final do torneio.