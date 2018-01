Lesão tira Kournikova de torneio A tenista russa Anna Kournikova decidiu nesta segunda-feira não disputar o Torneio de Birmingham por conta de uma contusão nas costas, um dia antes de estrear com Dally Randriantefy, de Madagascar. A russa reclamou de fortes dores durante os treinos de hoje e deixou a quadra chorando. Kournikova atravessa uma fase muito ruim na carreira. Apenas 79º do ranking, a russa não disputou nenhum torneio da WTA nos últimos dois meses e ganhou apenas 1 dos 10 jogos que disputou na temporada. A tenista ainda não sabe a extensão da contusão, mas até mesmo sua participação em Wimbledon, que começa no dia 23, está ameaçada.