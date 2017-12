Lesão tira Meligeni das quadras O tenista Fernando Meligeni não joga mais em 2001. O brasileiro confirmou neste domingo que voltou a sentir uma contratura no músculo do braço esquerdo e não vai mais participar de jogos oficiais, pelo menos, até o início do ano que vem. A lesão o tirou da etapa argentina da Copa Ericsson, prevista para a próxima semana.