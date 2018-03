Lesão tira Pete Sampras de torneio no Brasil

Dono do recorde de 14 títulos de Grand Slam, o norte-americano Pete Sampras cancelou sua excursão pela América do Sul, incluindo o Brasil. Na próxima semana teria uma exibição com Marcelo Rios, em Santiago do Chile, depois com David Nalbandian, em Buenos Aires, e em São Paulo disputaria uma etapa do Champions Tour, ao lado de outros veteranos. Sampras sentiu uma antiga contusão nas costas (sofre com hérnia de disco), quando jogava com John McEnroe, há duas semanas em Boston nos Estados Unidos. Perdeu o jogo por 2/6, 7/5 e 10 a 4, e ao deixar a quadra visitou seu médico. Desde então já estava definido que Pete Sampras não poderia jogar pela América do Sul, mas só nesta terça-feira veio a confirmação pela empresa Best - WSB - promotora da exibição em Buenos Aires. Os argentinos já informaram que devolverão o dinheiro dos ingressos. Os organizadores do Brasil - o torneio está marcado para 21 a 24 de maio no Ginásio do Ibirapuera - não fizeram qualquer comunicado oficial e nem mesmo informaram se haverá devolução dos valores de ingressos comprados. Além de Sampras, o campeonato de veteranos contaria ainda com nomes como Marcelo Rios, Sergui Bruguera, Paul Haarhuis, além dos brasileiros Jaime Oncins e Fernando Meligeni. Não foi informado também quem seria o substituto de Pete Sampras.