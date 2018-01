Lesionada, Sharapova desiste de disputar Torneio de Toronto

A russa Maria Sharapova anunciou nesta sexta-feira que não vai mais disputar o Torneio de Toronto, no Canadá. A número dois do mundo alegou um problema físico para ficar fora da competição, uma das principais na preparação para o US Open, o quarto e último Grand Slam da temporada.

A tenista revelou que se recupera de uma lesão muscular na perna direita. Com a contusão, competir no piso rápido de Toronto poderia atrapalhar sua recuperação a tempo de jogar em Nova York, a partir do dia 31 deste mês.

Em Toronto, Sharapova faria seu retorno às competições desde que foi eliminada nas semifinais de Wimbledon pela norte-americana Serena Williams. Sua volta agora deve acontecer somente no Torneio de Cincinnati, que será disputado nos Estados Unidos entre os dias 17 e 23.