Lesionada, Wozniacki desiste de competir em Madri e Roma

A dinamarquesa Caroline Wozniacki anunciou nesta segunda-feira que não disputará os Torneios de Madri e Roma, nas próximas semanas. A ex-número 1 do mundo sofreu uma lesão no tornozelo direito e agora corre o risco de ficar de fora até de Roland Garros, o segundo Grand Slam da temporada.

Wozniacki justificou as ausências nas competições de saibro para "ganhar tempo em sua recuperação". A tenista, atual 24ª colocada do ranking, se machucou durante o treino, no início do mês. Ela está afastada das quadras desde que o Torneio de Miami, disputado no mês passado.

O Torneio de Madri está marcado para começar no dia 30. Em seguida, será disputado o Torneio de Roma, a partir do dia 9 de maio, no tradicional giro europeu no saibro. Roland Garros terá início no dia 22 de maio.