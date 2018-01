Lesionada, Clijsters é dúvida na Austrália Uma lesão no tornozelo pode tirar a tenista belga Kim Clijsters do Aberto da Austrália, que começa no próximo dia 19, informou nesta quinta-feira a própria jogadora em sua página na internet. ?Ainda é incerto se terei condições físicas adequadas para o Aberto da Austrália?. A contusão, sofrida na quarta-feira em jogo válido pela Copa Hopman, só poderá ser diagnosticada depois que o calcanhar da número dois do ranking desinchar.