Lesionada, Dinara Safina desiste do Torneio de Brisbane

A russa Dinara Safina, número 2 do ranking mundial feminino de tênis, não disputará o Torneio de Brisbane, entre os dias 3 e 10 de janeiro. O anúncio foi feito nesta sexta-feira, pela organização do evento. De acordo com as informações dos promotores, Safina ainda sofre com uma lesão nas costas, e por isso não participará da competição, que é usada pelos tenistas como preparação para o Aberto da Austrália.

"Ela já confirmou que jogará em Sydney e no Aberto da Austrália. Mas nosso torneio é anterior a estes dois, e ela não estará recuperada a em tempo de jogar. Sei que ela trabalhou muito para se recuperar, mas não foi possível", disse Steve Ayles, diretor do Torneio de Brisbane.

Safina está em tratamento desde outubro deste ano, quando desistiu do Masters Feminino de Tênis, ainda durante sua primeira partida na competição. Com o resultado do torneio, ela perdeu a liderança do ranking mundial para a norte-americana Serena Williams.

Mesmo com a ausência de Safina, o Torneio de Brisbane terá atrativos suficientes para chamar a atenção do mundo do tênis. As belgas Justine Henin e Kim Clijsters, que voltaram ao circuito após períodos de aposentadoria, têm presença confirmada no evento.