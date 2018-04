Lesionada, Justine Henin não jogará o Torneio de Sydney

De volta aos torneios oficiais depois de ficar um ano e oito meses afastada das quadras, Henin afirmou que lesionou a sua perna esquerda no começo da semana e que a contusão se agravou na decisão deste sábado.

"Senti um pouco de dor nos últimos dias e ela realmente piorou hoje (sábado) no terceiro set", afirmou Henin, depois de perder para Clijsters por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 4/6 e 7/6. "Espero que a lesão não seja tão grave e que eu possa estar preparada para me recuperar logo, mas seria apenas um grande, grande erro ir e jogar em Sydney", ressaltou.

Henin pretendia usar o Torneio de Sydney como preparação para o Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam do ano, que começa no próximo dia 18, em Melbourne. Na competição preparatória, ela poderia enfrentar a norte-americana Serena Williams, líder do ranking mundial e cabeça de chave número 1, na segunda rodada, caso vencesse o seu jogo de estreia.