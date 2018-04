Lesionada, Samantha Stosur desiste de disputar o US Open

O US Open sofreu mais uma baixa nesta sexta-feira, desta vez na chave feminina. A tenista australiana Samantha Stosur, campeã em 2011, anunciou que não competirá neste ano em razão de uma lesão na mão direita.

Stosur, de 33 anos, está afastada das quadras desde que se machucou durante Roland Garros, em maio. Ela não entra em quadra desde que foi eliminada nas oitavas de final pela letã Jelena Ostapenko, que viria a ficar com o título. Naquela partida, a australiana já sofria com dores na mão.

Atual número 43 do mundo, a australiana não revelou quanto tempo ficará afastada do circuito. No US Open, que terá início no dia 28, ela será substituída na chave pela alemão Annika Beck.

Stosur não será a única baixa do último Grand Slam do ano. Serena Williams se ausentará por conta de gravidez. E a bielo-russa Victoria Azarenka segue como dúvida em razão de um imbróglio judicial com o pai do seu filho.

Na chave masculina, as baixas de peso já são três: o sérvio Novak Djokovic, o suíço Stan Wawrinka e o japonês Kei Nishikori. O trio decidiu antecipar o fim da temporada para tratar problemas físicos.