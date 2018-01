Lesionada, Sharapova perde Charleston e Federation Cup A tenista Maria Sharapova desistiu de disputar o Torneio de Charleston, marcado para a próxima semana, e da Federation Cup, nos dias 21 e 22 de abril. Com lesões no ombro direito e no joelho esquerdo, a musa russa ficará de cinco a seis semanas afastada. "Estou muito decepcionada por ficar de fora dessas competições. Agora tenho de trabalhar para me recuperar, quero voltar às quadras o mais rápido possível", Disse Sharapova, de 19 anos e tenista número dois do mundo. Mesmo sem a russa, do Torneio de Charleston participam grandes nomes das quadras, como: Serena Williams, Venus Williams, Martina Hingis, Svetlana Kuznetsova, Nicole Vaidisova e Jelena Jankovic. Na Fed Cup Sharapova não fará parte da equipe da Rússia contra a Espanha.