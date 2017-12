Lesionada, Venus deixa torneio em Tóquio A tenista norte-americana Venus Williams abandonou nesta sexta-feira o Aberto Pan-Pacífico de Tóquio por causa de uma lesão na perna direita. ?A dor está abaixo do joelho direito e me dificulta os movimentos?, disse a cabeça-de-chave número 1 da competição. Com a contusão, ela não vai disputar as quartas-de-final diante de sua compatriota Chanda Rubin.