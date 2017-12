Lesionada, Venus não joga torneio belga Com a mesma lesão que a tirou de jogos importantes no ano passado, a tenista norte-americana Venus Williams não vai disputar o Torneio de Amberes, na Bélgica. Ela sentiu dores no joelho durante o Aberto da Austrália e teve a contusão agravada nas semifinais do Torneio de Tóquio. Com isso, Venus não terá chance de conquistar a raquete de ouro e diamantes, concedida pela organização do torneio àqueles que vencem a competição três vezes num intervalo de cinco anos.