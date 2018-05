Lesionado, Fabio Fognini também desiste do Brasil Open

Após abandonar a disputa no Rio Open, o italiano Fabio Fognini confirmou que também ficará de fora do Brasil Open, que será disputado em São Paulo na próxima semana. Ele desistiu da competição paulistana porque ainda se recupera de uma lesão abdominal, sofrida durante sua partida da segunda rodada no Rio.

"Uma pena não poder terminar o jogo aqui no Rio. Lamentavelmente tenho que desistir do torneio de São Paulo por rompimento abdominal esquerdo. Volto para casa, espero que a minha recuperação seja rápida, mas ainda não sei. Nos próximos dias, conto para vocês. Muito obrigado pelo apoio de todos. Até a próxima!", anunciou o italiano.

No Rio Open, Fognini abandonou sua partida contra o espanhol Daniel Gimeno-Traver. Atual 24º do ranking, ele vencia o jogo por 6/4 e 1/3 quando precisou deixar a quadra em razão de dores no abdome.

Se estivesse em condições de competir em São Paulo, Fognini seria o segundo cabeça de chave - o primeiro será o francês Benoit Paire. Seu melhor resultado na competição é a semifinal, obtida em 2008, quando o Brasil Open ainda era disputado na Costa do Sauipe (BA).