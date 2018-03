Lesionado, Hewitt pode perder Roland Garros e Wimbledon

Uma lesão no quadril ameaça tirar o australiano Lleyton Hewitt dos torneios do Grand Slam de Roland Garros e Wimbledon. Ex-campeão de Wimbledon e do Aberto dos Estados Unidos, Hewitt tem passado por tratamento em um hospital de Sydney e aguarda os resultados de novos exames para determinar quando poderá voltar a treinar, após um mês afastado das quadras. "O quadril começou a ficar um pouco melhor, mas ainda preciso testá-lo totalmente em quadra", disse Hewitt em comunicado nesta terça-feira. "O médico fez mais alguns exames hoje, mas os resultados não sairão antes de alguns dias. Quando eu recebê-los, vou poder tomar uma decisão sobre o Aberto da França e a temporada na grama." A lesão no quadril é o mais recente em uma série de problemas enfrentados por Hewitt desde que ele perdeu a ponta do ranking mundial, em 2003. Ele venceu o Aberto dos Estados Unidos em 2001 e Wimbledon no ano seguinte, mas desde então não conquistou mais nenhum título do Grand Slam e caiu para o 19o lugar do ranking mundial.