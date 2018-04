Lesionado, Nadal passará por novos exames na Espanha

Depois de deixar o Aberto da Austrália por causa de uma lesão no joelho direito, quando perdia o terceiro set para o britânico Andy Murray após ser derrotado nos dois primeiros, na última terça-feira, o espanhol Rafael Nadal será submetido a novos exames na Espanha para saber qual é a gravidade do problema.

O segundo colocado do ranking mundial vem sofrendo por causa de uma tendinite que também o deixou afastado por dois meses na temporada passada, quando acabou ficando fora do Torneio de Wimbledon, um dos quatro Grand Slams do ano.

"Nós não sabemos a gravidade da lesão, mas há algo acontecendo lá dentro (do joelho), algo que não existia antes", afirmou Toni Nadal, tio e treinador do tenista durante entrevista concedida em Melbourne. Ele ressaltou que seu sobrinho tomou a "decisão certa" ao desistir do duelo contra Murray.

Na Espanha, o tenista passará por um exame de ressonância magnética no joelho, que determinará a gravidade da contusão, mas Toni Nadal assegurou que exames preliminares garantiram que ela "não foi um problema grave".