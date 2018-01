Lesões prejudicam estrelas do tênis A temporada de 2003 nem bem começou e algumas das principais estrelas do tênis já sofrem com as contusões. Nesta semana, dois jogadores que estão voltando de cirurgia caíram logo nas primeiras rodadas do Torneio de Dubai, por não suportarem as dores. Ex-campeão de Wimbledon, o croata Goran Ivanisevic, desistiu de sua partida diante do russo Andrei Storialov, quando perdia o primeiro set por 6 a 5. Já o inglês Tim Henman, que também passou por operação no ombro, não resistiu ao jogo do húngaro Atila Savolt e perdeu por 5/7, 7/6 e 6/4. O único a comemorar boa recuperação foi o russo Marat Safin. Ele vem reclamando há tempos de problemas no pulso, mas esta semana se diz satisfeito. Venceu o alemão Alexander Waske, pela primeira rodada do ATP Tour de Dubai, e disse que sonha em poder voltar aos bons tempos, não sendo mais perseguido por contusões. O croata Goran Ivanisevic vive um drama. Está há 11 meses sem jogar para valer. Semana passada testou sua recuperação num torneio challenger - de menor premiação - em Heilbronn, e perdeu na segunda rodada por não suportar mais dores nos ombros. Agora em Dubai, a desistência foi motivada por uma torção no joelho. Na esperança de voltar a brigar pela liderança do ranking mundial em 2003, Safin vai ter um teste um pouco mais difícil na próxima rodada de Dubai. Desafia o espanhol Tommy Robredo, que conseguiu resultado surpreendente, ao vencer o sueco Jonas Bjorkman por 6/3 e 6/2. Em outros jogos do torneio, Sjeng Schalken superou a revelação russa Mikhail Youzhny por 7/5 e 6/0 e enfrentará o francês Fabrice Santoro, que foi campeão em Dubai no ano passado. Yevgeny Kafelnikov, que pensou até em pendurar as raquetes por causa de lesões, ganhou do holandês John von Lottum, por 6/2, 4/6 e 6/3, e agora enfrenta o marroquino Hicham Arazi. Com tantos problemas para suportar o exigente calendário do tênis, o caso de Andre Agassi é um exemplo que muitos gostariam de seguir. O veterano norte-americano, de 32 anos, só jogou dois torneios este ano: Aberto da Austrália e San Jose. Foi campeão em ambos. O atual líder do ranking, o australiano Lleyton Hewitt, também está escolhendo muito bem suas competições e já desafiou a ATP, dizendo que não irá disputar os torneios que a entidade está exigindo - com designações - que o atual número 1 do mundo jogue.