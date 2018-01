Leste Europeu mostra força no tênis feminino Com 1,78 metro e 65 quilos, as medidas poderiam sugerir que Paris estaria recebendo mais uma das muitas modelos russas em desfiles pela cidade. Mas Nadia Petrova é mais uma das tenistas do Leste Europeu, que estão invandindo o tênis feminino. Só para se ter uma idéia, das 128 jogadoras classificadas para a chave principal, 39 (sem contar Monica Seles) vieram de países da antiga ?cortina de ferro?. Neste exército e jogadoras, Petrova se destacou ao alcançar as semifinais de Roland Garros, derrotando justamente uma compatriota Vera Zvonareva, por 6/1, 4/6 e 6/3. Agora, ela desafia a número dois do mundo, a belga Kim Clijsters, que eliminou Conchita Martinez por 6/2 e 6/1. Enquanto na outra semifinal, Serena Williams despachou a francesa Amelie Mauresmo por 6/1 e 6/2, e tentará uma vaga na final diante da belga Justine Henin - ganhou de Chanda Rubin por 6/3 e 6/2. Desde que a "Perestroika" pegou no tênis, muitas meninas do Leste Europeu, sem muitas opções para ganhar a vida, com o fim da custódia do Estado, resolveram empunhar uma raquete e viajar em busca de tenis-dólares. No começo recebiam ajuda de todos os lados, até mesmo roupas usadas. Mas, apesar do sacrifício, ganhar mil dólares numa semana, talvez cinco mil na outra seria muito mais do que se poderia conseguir ficando em seus países. Esta história aconteceu com Nádia Petrova. Ano passado faturou US$ 153 mil durante toda a temporada. Agora, só nestas duas semanas em Roland Garros, já garantiu pelo menos um cheque de 200 mil Euros. Com fome de vitória, a tenista russa de 22 anos garantiu: "Estou pronta para buscar o título: concentrada, focada e mentalmente muito forte. Definitivamente acho que posso chegar lá." Sua adversária na próxima rodada, será a número 2 do mundo, Kim Clijsters. E na briga pelo título ainda tem a líder do ranking Serena Williams que se vingou da recente derrota para Amelie Mauresmo em Roma, vencendo em dois fáceis sets em Paris.