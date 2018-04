Letícia vence duas vezes no México A tenista brasileira Letícia Sobral derrotou hoje, com certa facilidade, a Iugoslava Silvia Hegedis, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3 e avançou às oitavas-de- final no torneio de Saltillo, no México. Ainda nesta quarta-feira, Letícia jogou pela chave de duplas e, ao lado de sua parceira Marcela Evangelista, derrotou as sul-americanas Cláudia Salgues (URU) e Salome Laguno (ARG) em duplo 6/3. ?Fiquei feliz com meu rendimento, principalmente por ser o primeiro jogo da temporada?, comemora Letícia. E justamente sua parceira de duplas poderá ser sua próxima adversária. Letícia aguarda a vencedora do jogo entre as brasileiras Carla Tiene e Marcela Evangelista, marcado para amanhã. Independente da adversária na próxima rodada, Letícia prevê um jogo duríssimo. ?As duas estão jogando bem e vai ser um belo jogo?.