Libertadores: Oriente precisa vencer A Libertadores nem bem começou e o Oriente Petrolero, da Bolívia, já se vê obrigado a vencer para manter-se com boas chances de classificação para segunda fase. Depois de perder na estréia, em casa, para o Grêmio por 4 a 2, a equipe boliviana vai para a segunda rodada do Grupo 2 com a obrigação de vencer o Cienciano, do Peru, nesta quarta-feira à noite. Na estréia, a equipe peruana venceu o 12 de Outubro (PAR) por 3 a 0. O Oriente jogará com a mesma equipe que perdeu para o Grêmio. Isso significa que não terá dois de seus principais jogadores. Suspensos, o volante Arana e o atacante Lunari vão desfalcar a equipe. O técnico do Cienciano, o uruguaio Carlos Daniel Jurado, disse que não pretende mudar a equipe. Os mexicanos Oscar Olvera e Héctor Hernández, autor de dois gols na estréia, estão confirmados. A equipe do Cienciano, vice-campeã peruana, partiu de Cusco nesta terça-feira pela manhã com destino a La Paz. Da capital boliviana, a equipe deve seguir de ônibus até Santa Cruz de la Sierra, local da partida.