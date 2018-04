Líder do ranking, Pliskova estreia em Toronto com vitória tranquila

Líder do ranking mundial e principal favorita ao título, a checa Karolina Pliskova estreou com vitória no Torneio de Toronto. Nesta quarta-feira, a tenista de 25 anos deixou para trás a russa Anastasia Pavlyuchenkova ao vencer por 2 sets a 0, com duplo 6/3, em apenas 1h10min de partida.

Em seu primeiro torneio após assumir a liderança do ranking, Pliskova vem embalada por uma boa temporada até o momento. Em Toronto, ela tenta a quarta conquista em 2017, sendo que a última aconteceu em Eastbourne, no início do mês passado.

Para bater Pavlyuchenkova, ela precisou superar um dia pouco inspirado no saque. A número 1 do mundo cedeu quatro quebras para a rival, mas soube atacar o serviço da número 19 do ranking para aproveitar sete dos nove break points que teve a seu favor.

Agora, Pliskova espera para conhecer sua adversária na próxima fase em Toronto. Ela terá pela frente nas oitavas de final a vencedora do duelo entre a letã Anastasija Sevastova, cabeça de chave número 15, e a japonesa Naomi Osaka, 50.ª colocada do ranking e que veio do qualifying.

Outra das favoritas que levou a melhor nesta quarta-feira foi a espanhola Garbiñe Muguruza. Cabeça de chave número 4, ela suou um pouco mais do que Pliskova, mas bateu a belga Kirsten Flipkens, 82.ª colocada do ranking, também por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/2.

Depois de um primeiro set complicado, Muguruza arrancou na segunda parcial e não deu chances para Flipkens. Nas oitavas de final, ela vai encarar a australiana Ashleigh Barty, número 58 do mundo, que eliminou nesta quarta a russa Elena Vesnina por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 5/7 e 6/4.

Cabeça de chave número 8, a russa Svetlana Kuznetsova caiu para norte-americana Catherine Bellis, assim como a eslovaca Dominika Cibulkova, 11.ª favorita, que perdeu para a checa Lucie Safarova. Já a francesa Caroline Garcia bateu a norte-americana Varvara Lepchenko.