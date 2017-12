Líder, Federer fecha ano memorável A temporada 2004 do tênis mundial será, definitivamente lembrada como o ano de Roger Federer. O suíço - que na madrugada desta segunda-feira derrotou Lleyton Hewit na final da Masters Cup - disputou 17 torneios este ano e venceu nada menos que 11 - entre eles três Grand Slams. Com isso, fechou o ano como o número 1 do mundo com incrível facilidade. Federer acumulou 6.335 pontos, contra apenas 3.655 do norte-americano Andy Roddick, o segundo colocado. Com o título do Masters, o suíco engordou um pouco mais a sua já farta conta bancária: além de um carro esportivo da Mercedes Benz, Federer levou para casa o prêmio de U$ 1,5 milhão, encerrando a temporada com nada menos que U$ 6,3 milhões em premiação. Além de consagrar Federer, a temporada serviu também para confirmar o renascimento do australiano Lleyton Hewitt. Número 1 do mundo em 2001 e 2002, o australiano caiu para o 16º lugar no ano passado. Em 2004, se recuperou e fechou a temporada em terceiro, com 3.590 pontos. Os tenistas argentinos também têm muito o que comemorar, afinal 3 deles estão entre os 10 melhores do mundo: Guillermo Coria terminou a temporada em 7º, David Nalbandian em 9º e Gastón Gaudio foi o 10º. Guillermo Cañas, ficou perto e encerrou o ano em 11º. A Espanha, que tem muita tradição no esporte, ao contrário, tem apenas um entre os Top Ten: Carlos Moyá, que terminou o ano em 5º. O Brasil, ao contrário da Argentina, desabou. O melhor tenista do País continua sendo Gustavo Kuerten, que fechou 2004 em 40º. Veja os 10 melhores do ranking da ATP 1. Roger Federer/SUI 6.335 2. Andy Roddick/EUA 3.655 3. Lleyton Hewitt/AUS 3.590 4. Marat Safin/RUS 3.060 5. Carlos Moyá/ESP 2.520 6. Tim Henman/ING 2.465 7. Guillermo Coria/ARG 2.400 8. Andre Agassi/EUA 2.100 9. David Nalbandian/ARG 1.945 10. Gastón Gaudio/ARG 1.920 Brasileiros: 40. Gustavo Kuerten 905 70. Ricardo Mello 568 108. Flavio Saretta 398