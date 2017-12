Líderes do ranking de duplas, Soares e Murray abrem ano com vitória em Doha

Depois de fecharem a temporada de 2016 como líderes do ranking mundial de duplas, o brasileiro Bruno Soares e o britânico Jamie Murray abriram 2017 com uma vitória relativamente tranquila na estreia do Torneio de Doha. Principais cabeças de chave do ATP 250 realizado no Catar, os dois tenistas bateram o cipriota Marcos Baghdatis e o polonês Marcin Matkowski por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1, nesta terça-feira, em apenas 58 minutos de confronto.

Com o triunfo, eles se credenciaram para enfrentar na segunda rodada o espanhol David Marrero e o sérvio Nenad Zimonjic, que na última segunda-feira derrotaram Andy Murray e o polonês Mariusz Fyrstenberg, também por 2 a 0, com 6/2 e 6/4, e impediram um possível confronto entre os irmãos britânicos nesta próxima fase da competição.

Nesta estreia na temporada, Soares e Jamie Murray liquidaram Baghdatis e Matkowski de forma rápida principalmente por causa da grande eficiência que exibiram nos momentos decisivos enquanto estiveram sob pressão.

O brasileiro e o britânico salvaram nada menos do que dez de 11 break points cedidos aos adversários, assim como aproveitaram cinco de oito chances de quebrar o serviço dos rivais, que assim desperdiçaram uma série de chances de surpreender os favoritos ao longo do confronto.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

E, se Soares e Murray confirmaram o favoritismo com alguns sustos, o croata Mate Pavic e o austríaco Alexander Peya não conseguiram justificar a condição de cabeças de chave número 2 das duplas na estreia que fizeram nesta terça-feira em Doha. Eles caíram diante dos espanhóis Nicolás Almagro e Fernando Verdasco, que venceram por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/3), 5/7 e 10/7.