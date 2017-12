Líderes do ranking disputam a Copa Davis Com 13 jogadores entre os 20 primeiros do ranking mundial, será disputada esta semana a primeira rodada da Copa Davis de 2004. O atual líder do ranking e campeão do Aberto da Austrália, Roger Federer, fez uma rápida comemoração em Melbourne, jantando ao lado da namorada Mirka Vavrinec, e já viajou para Bucareste, onde a Suíça enfrenta a Romênia na abertura do Grupo Mundial. O vice-campeão na Austrália, Marat Safin também joga fora de casa. Vai a Minsk na Bielo Rússia para defender a Rússia. Os únicos grandes desfalques desta primeira rodada ficaram mesmo para a equipe espanhola, que jogará sem dois de seus principais tenistas: Carlos Moya e Juan Carlos Ferrero. De qualquer maneira as chances espanholas não são muito boas. Jogará fora de casa diante da República Checa, em uma quadra de carpete coberto. Assim, a Espanha, finalista do ano passado, poderá cair para a repescagem e já ficaria como um dos possíveis adversários do Brasil, que neste temporada busca uma vaga no play off. Os espanhóis estarão com Rafael Nadal e Tommy Robredo. Os outros confrontos do Grupo Mundial são Austrália x Suécia, Estados Unidos x Áustria, Marrocos x Argentina, França x Croácia e Holanda x Canadá. O Brasil não joga nesta primeira rodada do Grupo I - zona americana - e espera pelo vencedor de Venezuela e Paraguai, em Caracas, para saber seu adversário do confronto a ser realizado em abril e que vai definir o classificado para o play-off.