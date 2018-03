Líderes do ranking jogam pela Davis Número 1 do ranking mundial, o suíço Roger Federer vai fazer o jogo de abertura diante da França, em Prilly, num desafio bastante perigoso: pega Nicolas Escude, jogador que já foi herói da Davis de seu país, quando marcou o ponto decisivo da final de 2001, em que os franceses derrotaram a Austrália, em quadras de grama. No segundo jogo do dia, o número 2 suíço, Ivo Heuberger enfrenta Arnauld Clement. Em Delray Beach, o vice-líder do ranking, Andy Roddick faz a segunda partida do dia jogando contra Thomas Enqvist, da Suécia. O jogo de abertura terá Mardy Fish com Jonas Bjorkman. Na festiva Maiorca, Juan Carlos Ferrero, número 3 do mundo, faz o segundo jogo do dia diante de Ramon Sluitter, da Holanda, enquanto o herói local, Carlos Moya, abre o confronto diante de Martin Verkerk. Em Minsk, a Bielo Rússia recebe a desfalcada argentina. Na partida de abertura Vladimir Voltchkov joga com Agustin Calleri e depois Max Mirnyi enfrenta Guillermo Cañas.