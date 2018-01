Lindsay Davenport já ameaça Hingis A suiça Martina Hingis, que na semana passada perdeu a condição de número 1 do ranking mundial para a norte-americana Jennifer Capriati, está agora ameaçada de peder também a vice-liderança. De acordo com o novo ranking divulgado nesta segunda-feira, a nova ameaça vem de Lindsay Davenport, vencedora dos dois últimos torneios - Filderstadt e Zurique. Davenport acumula 4.627 pontos, contra 4.842 de Hingis. Jennifer Capriati lidera com 4.962. Veja as 10 melhores do ranking e as posições das brasileiras. 1. Jennifer Capriati (EUA) 4.962 pontos 2. Martina Hingis (SUI) 4.842 3. Lindsay Davenport (EUA) 4.627 4. Venus Williams (EUA) 4.128 5. Kim Clijsters (BEL) 3.280 6. Justine Henin (BEL) 2.899 7. Amélie Mauresmo (FRA) 2.881 8. Monica Seles (EUA) 2.672 9. Jelena Dokic (IUG) 2.566 10. Serena Williams (EUA) 2.501 Brasileiras 212. Joana Cortez 125,5 318. Fernanda Maria Alves 58 322. Carla Tiene 57,5 367. Vanessa Menga 44,25