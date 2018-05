Lisicki e Bouchard estreiam com vitória no Torneio da Malásia

A primeira a entrar em quadra foi Lisicki. A terceira cabeça de chave da competição até encontrou certa dificuldade, mas derrotou a polonesa Linette, 107.ª do mundo. Em 1h40min de partida, a alemã fez 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/5). Na segunda rodada, ela enfrentará a checa Barbora Krejcikova, que estreou superando a chinesa Yafan Wang.

Já Bouchard encontrou bem mais facilidade para se classificar. A sexta cabeça de chave precisou de pouco mais de uma hora para bater a número 278 do mundo Zhang, de Hong Kong, em sets diretos: 6/3 e 6/1. Agora, a canadense duelará com a japonesa Kurumi Nara, que despachou a experiente eslovaca Daniela Hantuchova.

Mas o dia não foi bom para todas as cabeças de chave. A quinta favorita do torneio, a japonesa Nao Hibino, não foi páreo para a chinesa Ying-Ying Duan, que venceu com facilidade por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2.

Nas outras partidas do dia, a taiwanesa Su-Wei Hsieh, sétima cabeça de chave, venceu a eslovaca Jana Cepelova; a tailandesa Luksika Kumkhum perdeu para a chinesa Qiang Wang; e a eslovaca Kristina Kucova derrotou a suíça Stefanie Voegele.