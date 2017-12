Livro luxuoso conta história de Guga Um livro à altura das conquistas de Gustavo Kuerten em Roland Garros e ao mesmo tempo leve, gostoso de ler, como um bom roteiro de viagem. É assim que Paulo Cleto descreve o seu ?Gustavo Kuerten e Roland Garros, Uma História de Amor?, livro colorido de formato luxuoso, de 28 por 28 centímetros, 288 páginas e cerca de 400 fotos, quase todas digitais. O livro (que custa R$ 95) tem como base os textos que Cleto vem publicando no Jornal da Tarde há cerca de quatro anos. Ele dividiu a obra por dias e por ano de participação de Guga em Roland Garros. ?Minha idéia era fazer um livro que pudesse retratar como foi a trajetória de Guga, algo que ficasse para a história, que as pessoas pudessem consultar daqui a muitos anos. Para não ficar como a Maria Esther Bueno, que mesmo tendo vencido sete torneios de Grand Slam não tem nada documentado, nenhuma imagem.? Leia mais no Jornal da Tarde