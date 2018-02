Ljubicic acaba com jejum de quatro anos O croata Ivan Ljubicic venceu, neste domingo, o francês Gael Monfils por 2 sets a 0 - parciais de 7/6 (9/7) e 6/0 - e faturou o título do Aberto de Metz, na França. A conquista, a segunda da carreira, significou a quebra de um jejum de quatro anos sem títulos nos torneios da ATP. Em Tóquio, o sul-africano Wesley Moodie se superou e bateu de virada o croata Mario Ancic por 2 sets a 1 - parciais de 1/6, 7/6 (9/7) e 6/4 - na decisão do Aberto do Japão, que distribuiu 765 mil dólares em premiações.