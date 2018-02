Ljubicic bate Ferrero na final de Viena O tenista croata Ivan Ljubicic mostrou neste domingo que está realmente em grande fase. Com a vitória sobre o espanhol Juan Carlos Ferrero por 3 sets a 0, parciais de 6/2, 6/4 e 7/5 (7/5), ele conquistou o título do Torneio de Viena, na Áustria, que distribuiu US$ 565 mil em prêmios. Esse é o terceiro título na carreira de Ljubicic, mas é o segundo seguido, pois na semana passada foi campeão do Torneio de Metz, na França. Além disso, no final de setembro, ele ajudou a equipe da Croácia a garantir a inédita classificação para a final da Copa Davis - enfrentará a Eslováquia em dezembro.