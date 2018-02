Ljubicic bate Murray e garante título do torneio de Doha O croata Ivan Ljubicic não suou muito a camisa para bater o escocês Andy Murray por 2 sets a 0 e conquistar, neste sábado, o seu primeiro título de 2007, em Doha, no Catar. Ljubicic, que conquistou três torneios em 2006 (Madras, Viena e Zagreb), impôs seu jogo mais agressivo e não deu chances a Murray, que levou um duplo 6/4. Esse foi o sétimo título de simples da carreira de Ljubicic, quinto colocado no ranking de entradas da ATP. Com a vitória, o croata passou à frente no retrospecto contra Murray. Antes, o duelo estava empatado em 1 a 1. O escocês, 17.º do ranking, ficou famoso no ano passado por ter sido um dos dois tenistas que conseguiu a proeza de superar o suíço Roger Federer, número um do mundo - o outro foi o espanhol Rafael Nadal.