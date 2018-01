Ljubicic e Ayanoui na final de Lyon O croata Ivan Ljubicic, que na primeira rodada eliminou o número 1 do mundo, o brasileiro Gustavo Kuerten, garantiu neste sábado sua vaga na final do Torneio de Lyon. Ljubicic derrotou o russo Marat Safin por dois sets a um - parciais e 6/7 (3-7), 7/6 (7-4) e 7/6 (9-7), em 2h49min. de jogo. Na final, o croata vai enfrentar o marroquino Younes El Aynaoui que venceu o belga Xavier Malisse por dois a zero - 7/6 (7-5) e 6-2 em apenas 80 minutos. Ljubicic, de 22 anos, fará a primeira final de sua carreira. El Aynaoui, de 30, já conquistou dois torneios - o último deles há um mês, em Bucareste.