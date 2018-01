Ljubicic é campeão do Torneio de Lyon O tenista croata Ivan Ljubicic conquistou neste domingo o título do ATP Tour de Lyon após derrotar na final o marroquino Younes El Aynaui por 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-2. Com uma estréia brilhante - arrasou o líder do ranking Gustavo Kuerten -, Ljubicic confirmou o seu favoritismo ao derrotar o russo Marat Safin nas semifinais e não teve trabalho para ganhar do adversário marroquino. Viena - O alemão Tommy Haas derrotou hoje o argentino Guillermo Cañas por 3 sets a 0, com parciais de 6-2, 7-6 (8/6) e 6-4 e tornou-se campeão do Torneio de Viena.