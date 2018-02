Ljubicic e Ginepri passam à semifinal O croata Ivan Ljubicic e o norte-americano Robby Ginepri conseguiram, nesta sexta-feira, a classificação para as semifinais do Masters Series de Madri (Espanha), o penúltimo da temporada. Ljubicic derrotou o chileno Fernando González, por 2 sets a 1 - parciais de 4/6, 7/6 (7/2) e 6/4 -, e Ginepri passou pelo espanhol David Ferrer por 2 a 0 - parciais de 6/1 e 6/4. Ainda nesta sexta serão conhecidos os outros dois semifinalistas. Ljubicic enfrentará o vencedor do jogo entre o argentino David Nalbandian e o croata Ivo Karlovic; Ginepri terá pela frente quem vencer o confronto entre o espanhol Rafael Nadal, número 2 do mundo, e o checo Radek Stepanek.