Ljubicic e Johansson vencem em Roterdã O tenista croata Ivan Ljubicic e o sueco Thomas Johansson venceram seus jogos nesta sexta-feira e foram para as semifinais do Torneio de Roterdã, na Holanda, com prêmios de cerca de US$ 1 milhão. Ljubicic ganhou do tailandês Paradorn Srichaphan por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/4 e 6/2. E Johansson derrotou o checo Radek Stepanek por 2 a 0, com 6/2 e 7/6 (7/5).