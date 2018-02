Ljubicic e Murray fazem a final do Torneio de Doha O croata Ivan Ljubicic e o britânico Andy Murray farão a final do Torneio de Doha após derrotarem, nesta sexta-feira, respectivamente, o sueco Robin Soderling e o russo Nikolay Davydenko. Ljubicic, que conquistou três torneios em 2006 (Madrás, Viena e Zagreb), precisou de pouco mais de duas horas para bater Soderling por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 3/6, 6/4 e 7/6 (7/5), conseguindo 21 aces na partida. Murray e Davydenko jogaram um clássico de "fundistas" em que cada tenista só anotou um ace em todo o jogo. Mas em uma hora e meia o inglês impôs sua juventude e fechou a partida em 2 sets a 0, parciais de 7/5 e 6/2.