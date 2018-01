Ljubicic e Safin avançam em Lyon O tenista croata Ivan Ljubicic continua com sua seqüência de vitórias no ATP Tour de Lyon. Nesta sexta-feira, ele derrotou o argentino Gastón Gaudio por 2 sets a 1, com parciais de 6-3, 6-7 (5-7) e 6-1 e avançou às semifinais da competição. No outro jogo, o russo Marat Safin venceu o bielo-russo Max Mirnyi por 2-6, 6-4 e 6-4.