Ljubicic elimina Chela e está nas semis do Masters de Miami Atuando diante do freguês Juan Ignácio Chela, o croata Ivan Ljubicic, cabeça-de-chave número 7, garantiu a classificação às semifinais do Masters Series de Miami ao derrotar o argentino, nesta quinta-feira, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5. O tenista de 27 anos busca o segundo título na temporada - foi campeão no Torneio de Doha (Catar), além de ter sido finalista em Roterdã (Holanda) e Zagreb (Croácia). Esta foi a sétima vitória do jogador europeu sobre o adversário em sete partidas pelo circuito da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP). Ljubicic já havia ganho do sul-americano em Bastad (Suécia), Gstaad (Suíça), Paris e Basel (Suíça). Outro triunfo ocorreu no confronto entre Croácia e Argentina pela Copa Davis, em 2002. Essa é a segunda vez consecutiva de Ljubicic garante vaga nas semifinais do Masters de Miami. No ano passado, ele passou pelo espanhol Rafael Nadal na penúltima rodada, mas acabou perdendo a decisão para o suíço Roger Federer. Na briga por uma vaga na grande decisão, o sétimo melhor tenista do mundo pega o argentino Guillermo Cañas, que veio do qualifier e eliminou o líder da Corrida dos Campeões e do ranking de entradas, Roger Federer. O sul-americano levou a melhor sobre o espanhol Tommy Robredo ao fechar a partida por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 e 6/1. A outra semifinal será disputada entre o britânico Andy Murray e o sérvio Novak Djokovic, que eliminaram o norte-americano Andy Roddick e o espanhol Rafael Nadal, respectivamente. Atualizada às 23h30