Ljubicic está na final em Roterdã O tenista croata Ivan Ljubicic está na final do Torneio de Roterdã, na Holanda, que distribui prêmios de 780 mil euros. Neste sábado, ele derrotou o sueco Thomas Johansson por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 7/5. Seu adversário será o vencedor do jogo entre o suíço Roger Federer e o também croata Mario Ancic.