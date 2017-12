Ljubicic vai à semifinal em Paris O tenista croata Ivan Ljubicic garantiu nesta sexta-feira sua vaga nas semifinais do Masters Series de Paris, torneio que distribui US$ 2,5 milhões em prêmios. Cabeça-de-chave número 6, ele derrotou o espanhol Tommy Robredo por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (8/6), 3/6 e 6/1. Ljubicic ainda está na luta pela última vaga na Masters Cup de Xangai, que começa no dia 13 de novembro e vai reunir os 8 melhores tenistas da temporada. Seu adversário nesta briga é o argentino Gaston Gaudio, que disputa as quartas-de-final em Paris ainda nesta sexta-feira - enfrenta o checo Tomas Berdych. Por enquanto, os classificados para a Masters Cup de Xangai são: Roger Federer (SUI), Rafael Nadal (ESP), Andy Roddick (EUA), Lleyton Hewitt (AUS), Andre Agassi (EUA), Guillermo Coria (ARG) e Nikolay Davydenko (RUS). Em Paris, o adversário de Ljubicic sairá do confronto entre o norte-americano Andy Roddick e o espanhol David Ferrer.