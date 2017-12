Ljubicic vence Coria na Masters Cup Assim como o suíço Roger Federer, número 1 do mundo, o croata Ivan Ljubicic também estreou com vitória na Masters Cup de Xangai, torneio que reúne os oito melhores tenistas da temporada 2005. Os jogos foram disputados na madrugada deste domingo. Federer, bicampeão da Masters Cup, derrotou o argentino David Nalbandian por 6/3, 2/6 e 6/4, enquanto Ljubicic, que foi vice-campeão dos dois últimos Masters Series da temporada (Madri e Paris), venceu o também argentino Guillermo Coria por 6/2 e 6/3 em apenas uma hora e 20 minutos de jogo. Na próxima rodada do Grupo Vermelho, na terça-feira, Federer encara Ljubicic enquanto Nalbandian e Coria fazem o duelo sul-americano na rápida quadra sintética que está sendo usada em Xangai. No outro grupo da Masters Cup, o Ouro, jogam na madrugada de segunda-feira (horário de Brasília), pela primeira rodada, Rafael Nadal x Gastón Gaudio e Andre Agassi x Nikolay Davydenko.