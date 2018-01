Ljubicic vence e avança em Dubai O tenista croata Ivan Ljubicic avançou nesta quarta-feira para a terceira rodada do Torneio de Dubai, nos Emirados Árabes, ao derrotar o alemão Nicolas Kiefer por dois sets a zero - parciais de 6/4 e 6/2. Também pela segunda rodada do torneio, o checo Jiri Novak, eliminou o alemão Axel Pretzsch ao vencer em dois sets - parciais de 7/5 e 6/1. Em partidas válidas ainda pela primeira rodada, o bielo-russo Max Mirnyi derrotou Renzo Furlan (ITA) por dois sets a zero - parciais de 7/6 (7-5) e 6/2 e o suiço Roger Federer passou pelo romeno Adrian Voinea.Venceu a partida por 2 sets a 0 - parciais de 6/3 e 6/4. O principal favorito ao título, o espanhol Juan Carlos Ferrero, volta à quadra nesta quinta-feira. Pelas oitavas-de-final, enfrenta o marroquino Younes El Aynaoui.