Lleyton Hewitt é eliminado em Toronto O líder dos dois ranking da ATP, o australiano Lleyton Hewitt, foi eliminado na estréia, nesta segunda-feira, pelo espanhol Felix Mantilla por 2 sets a 1, parciais de 2/6, 6/4 e 6/3, pelo Masters Series de Toronto, no Canadá. Mantilla pega agora o norte-americano Taylor Dent, que derrotou o sueco Magnus Norman. Na última partida do dia, o norte-americano James Blake venceu o canadense Simon Larose por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/1, e jogará na próxima fase contra o inglês Tim Henman. Gustavo Kuerten estréia nesta terça-feira, às 15 horas, contra o romeno Andrei Pavel. Caso ganhe, Guga pegará o vencedor do confronto entre o russo Marat Safin e o argentino Juan Ignácio Chela.