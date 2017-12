Lleyton Hewitt é tricampeão em Queens O tenista australiano Lleyton Hewitt derrotou o inglês Tim Henman por 2 sets a 1, de virada, neste domingo, e conquistou pela terceira vez consecutiva, o título do Torneio de Queens, em Londres. O título tem um sabor especial para o australiano. Com a vitória, ele iguala feito do lendário John McEnroe, que em 1981 foi campeão em Queens por três vezes consecutivas. Hewitt começou a partida de maneira irregular e perdeu o primeiro set por 4/6. Mas reagiu nos dois sets seguintes e fechou o jogo com 6/1 e 6/4. ?Ganhar três vezes é incrível. Caminhar pelo clube e ver fotografias dos campeões do passado e ter o meu nome entre eles é uma grande honra?, disse o australiano. O Torneio de Queens é disputado em piso de grama.