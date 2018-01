Lleyton Hewitt estréia com vitória O tenista australiano Lleyton Hewitt não teve uma estréia fácil no Aberto da Austrália, mas avançou à próxima fase ao vencer nesta terça-feira o sueco Magnus Larsson por 3 sets a 2, com parciais de 6-3, 3-6, 6-1, 6-7 (3/7) e 6-2, em pouco mais de três horas de jogo.