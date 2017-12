Lleyton Hewitt muda de treinador O líder do ranking mundial, o tenista australiano Lleyton Hewitt, anunciou nesta sexta-feira que passará a ser treinado por Jason Stoltenberg, ex-jogador da Copa Davis. Darren Cahill, o antigo treinador, disse que não tem interesse em renovar seu contrato, que termina no fim do mês. "Darren foi uma das poucas pessoas que acreditaram em mim desde o princípio e sou muito grato a ele", afirmou Hewitt, que já disputará o Aberto da Austrália, em janeiro, sob a orientação de Stoltenberg.