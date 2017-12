Lleyton Hewitt vai à final em Roterdã O australiano Lleyton Hewitt se classificou neste sábado para a final do Torneio de tênis de Roterdã ao vencer o inglês Tim Henman, por dois sets a zero, parciais de por 6/3 e 6/3. A final do torneio será entre Hewitt e o vencedor do jogo entre o bielorusso Max Mirnyi, vencedor do torneio do ano passado, e o espanhol Juan Carlos Ferrero.